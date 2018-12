© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Succede tutto nel primo tempo nella sfida del pomeriggio di Serie B tra Spezia e Palermo, unica gara in programma nel tabellone della serie cadetta per le ore 17:30. Passano avanti gli ospiti al 25' grazie a Falletti, ma bastano dieci minuti perché i padroni di casa trovino il gol del pareggio con il difensore Capradossi. Nella ripresa il risultato non si sblocca più, e la gara finisce 1-1. Un punto che permette alla squadra siciliana di mantenere comunque il primato in classifica, mentre i liguri salgono al decimo posto, a 22 punti.