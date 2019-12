Serie B, termina il girone di andata: meno esoneri dell'anno passato

Chiuso il girone di andata in Serie B, anche se formalmente, per dirlo definitivamente archiviato, occorrerà aspettare che sia disputato il match della 17^ giornata tra Spezia e Cremonese, rinviato allora per maltempo.

A ogni modo, con 19 giornate giocate, il bilancio esoneri, rispetto alla passata stagione, non è negativo, perché solo quattro formazioni su 20 hanno provveduto al cambio, mentre lo scorso anno erano già più del doppio gli allenatori allontanati quando era andata in archivio la prima parte di stagione.

A ogni modo, questo anno, a far da apripista è stata la Cremonese, che dopo la 7^ giornata ha provveduto a chiamare Marco Baroni in panchina dopo l'esonero di Massimo Rastelli; ha seguito l'Ermpoli, che dopo 12 turni ha interrotto il rapporto con Cristian Bucchi scegliendo l'esordiente Roberto Muzzi, mentre in seguito alla 15^ giornata, con un ultimo posto in classifica a soli 11 punti, Roberto Breda ha salutato il Livorno, rimpiazzato da Paolo Tramezzani. A distanza di una settimana, 16° turno in archivio, è arrivato anche il quarto esonero, quello di Francesco Baldini dal Trapani, ora guidato da Fabrizio Castori.

Decisamente più frettolosi i tempi della passata stagione. Dopo sole tre giornate, infatti, Brescia e Carpi esonerarono rispettivamente David Suazo e Marcello Chezzi per far subentrare loro Eugenio Corini (autore della promozione in A) e il già citato Castori, mentre alla 5^ giornata toccò a Bruno Tedino, con il Palermo che virò su Roberto Stellone (che non chiuse comunque la stagione). Si arrivò poi alla 7^ giornata, con il Venezia che, dopo l'esonero di Stefano Vecchi, affidò la prima squadra a Walter Zenga (a sua volta esonerato nel girone di ritorno), mentre pagò poi dazio, alla 9^ giornata, Giovanni Stroppa a Crotone, che comunque concluse il campionato dopo l'esonero di colui che gli era subentrato, Massimo Oddo, proprio all'ultima di andata. Particolare il post dell'11^ giornata: la Cremonese salutò Andrea Mandorlini per chiamare Rastelli, mentre Roberto Breda approdò a Livorno a posto di Cristiano Lucarelli. A loro si aggiunse Claudio Foscarini, chiamato a Padova dopo l'esonero di Pierpaolo Bisoli, che tornò però alla guida dei biancoscudati per la 19^ giornata.

Nota curiosa dopo la 15^ giornata: a Foggia, Gianluca Grassadonia fu cacciato e sostituito da Pasquale Padalino, ma venne poi richiamato alla 29^ giornata, senza però riuscire a salvare il club dalla retrocessione che fu solo un antipasto del fallimento.

Fu invece alla 16^ giornata che Stefano Colantuono chiuae la sua esperienza alla Salernitana, con Angelo Gregucci chiamato a risollevare le sorti dei campani; esperienza non esaltante, con la salvezza mediante playout centrata poi da Leonardo Menichini, chiamato dalla proprietà granata all'ultima di campionato.