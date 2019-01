Serie B, Torregrossa e Donnarumma lanciano il Brescia: Perugia ko

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria importante per il Brescia sul campo del Perugia. Le Rondinelle di Eugenio Corini si sono imposte per 2-0 sulla formazione di Alessandro Nesta. In gol Torregrossa al 5’ del primo tempo e Donnarumma al 76’. Con questo risultato il Brescia resta al secondo posto, inseguendo il Palermo, mentre il Perugia resta fermo a metà classifica.