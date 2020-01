Serie B, Trapani-Ascoli: assenze e mercato cambiano gli schieramenti

Il 20° turno di Serie B mette di fronte Trapani ed Ascoli, per una sfida tra due squadre con obiettivi opposti. Da una parte i siciliani penultimi in classifica, alla ricerca di punti che potrebbero dare respiro ad una stagione fin qui avara di successi (sono stati solo 3 in 19 partite), dall'altra gli uomini di Zanetti che pur rimaneggiati vogliono continuare nella corsa playoff. Arbitrerà Camplone.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Dopo la sconfitta contro il Crotone per 3-0, gli uomini di Castori cercano di rialzarsi grazie alla nuova linfa portata dal mercato: i tre nuovi acquisti Buongiorno, Coulibaly e Dalmonte sono tutti convocati ed arruolabili, anche se dovrebbero partire dalla panchina. Spazio dunque a Carnesecchi in porta (favorito su Dini), difesa con Candela, Fornasier e Pagliarulo (Scognamillo dovrebbe andare in panchina) mentre a centrocampo agiranno Moscati, Luperini, Corapi, Colpani e Grillo. Duo offensivo guidato da Pettinari ed Evaquo.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Grande emergenza per Castori, che dovrà fare a meno di 10 calciatori per la trasferta in Sicilia per rispondere alla pesante sconfitta subita in casa del Benevento. Le scelte sono dunque obbligate, con Leali in porta, Ferigra, Maurizii, Gravillon e Padoin in difesa, Gerbo, Scorza e Cavion a centrocampo. Brlek andrà in appoggio a Scamacca e Da Cruz, vista l'assenza di Ardemagni.