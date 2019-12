Serie B, Trapani-Chievo: siciliani a caccia di punti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Trapani vuole mettere da parte i problemi societari e risalire la classifica facendo un bel colpo contro il Chievo, deciso, però, a fare bottino pieno per entrare prepotentemente nei quartieri alti della graduatoria. Tutto può accadere al Provinciale, per questo è lecito attendersi una gara vibrante e incerta fino alla fine. Primo incrocio in assoluto tra le due squadre Il Trapani subisce gol da 8 partite di fila, 15 gol totali nel periodo. Ultima porta inviolata dei siciliani il 25 settembre scorso, 0-0 in casa contro la Cremonese. Il ChievoVerona è una delle 3 squadre cadette che pareggia di più: 6 partite su 13 totali, come Cosenza ed Empoli. Quella veneta è la formazione cadetta 2019/20 che nelle riprese guadagna più punti rispetto ai risultati del 45’: +7. Veronesi senza reti esterne da 262’; ultima firmata Esposito al 8’ del match pareggiato 1-1 a Cosenza lo scorso 26 ottobre, da cui si sommano i residui 82’ in Calabria e le intere gare a La Spezia (0-0) e Frosinone (0-2). Calcio d'inizio alle ore 15. L'arbitro sarà Sozza della sezione di Seregno.

COME ARRIVA IL TRAPANI - I granata sono l’unica squadra a non aver vinto nessuna delle precedenti sei partite casalinghe in questo campionato (tre pareggi e altrettante sconfitte). Il prezioso successo conseguito sabato scorso a Livorno contro una diretta concorrente grazie alla doppietta di Pettinari ha riacceso le speranze dei tifosi. Al Provinciale è atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida inedita in cui i granata cercheranno in tutti i modi di portare a casa i tre punti. Così il direttore sportivo Luca Nember prima della gara: "Dobbiamo avere massimo rispetto per una squadra che ha un'ottima rosa, giocatori che hanno fatto categorie superiori, ma noi dobbiamo fare la nostra partita perché non abbiamo tempo per perdere punti. Manca Giaccherini che è un giocatore di livello ma ne hanno altri".

COME ARRIVA IL CHIEVO - L'obiettivo dei clivensi è proseguire la striscia positiva interrotta prima della sosta contro il Frosinone e ripresa lunedì scorso, 25 novembre, nel successo casalingo contro la Virtus Entella. Così l'allenatore Michele Marcolini prima del match: "Vincere a Trapani ci darebbe la possibilità di portarci ancora più vicino alla zona promozione, ma dobbiamo stare attenti perché loro giocheranno per provare a metterci in difficoltà con le armi che hanno. Il fatto che debbano ancora vincere una partita in casa, dovrà farci tenere l'asticella dell'attenzione molto alta perché sarà per loro una motivazione in più di fare bene".