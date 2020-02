Serie B, Trapani-Cittadella: Venturato senza sei elementi, Castori cerca punti salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre un mese senza successi: tra Trapani e Cittadella stanno sicuramente peggio i veneti, che non trovano i tre punti addirittura dal derby contro il Venezia di Santo Stefano. A gennaio un solo pareggio e due sconfitte, una delle rivelazioni del campionato è al momento fuori dalla zona play-off. Ma la classifica è cortissima, tra il Cittadella decimo e il Crotone terzo ci sono appena quattro punti, dunque con una vittoria potrebbe cambiare tutto. Un po’ come in coda, e come potrebbe succedere al Trapani: un’unica sconfitta nelle ultime cinque sfide ha accorciato la zona rossa, i play-out sono soltanto a quattro lunghezze. Ecco perché allo stadio Provinciale sono in palio tre punti fondamentali.

COME ARRIVA IL TRAPANI – Il tecnico Castori ha abbracciato il nuovo portiere, Kastrati, appena approdato dal Pescara, ma almeno per oggi dovrebbe continuare a dare fiducia a Carnesecchi. Tra i convocati ci sono anche altri due volti nuovi, Pirrello e Piszczek, mentre l’altro acquisto Ben David è rimasto fuori dall’elenco. Pettinari non è al top, per affiancare Evacuo il favorito è Dalmonte. In difesa, invece, il terzetto dovrebbe essere formato da Fornasier, Strandberg e Scognamillo.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Per l’allenatore dei veneti Venturato, invece, c’è qualche problema in più di formazione: non sono stati convocati Vita, Camigliano e D’Urso, mentre altri tre (Ghiringhelli, Adorni e Benedetti) sono out per squalifica. “Metteremo comunque in campo una squadra di valore, la rosa ce lo permette” ha assicurato il tecnico del Cittadella. Panico potrebbe agire a supporto di Diaw e Stanco, Proia tra i candidati per affiancare Iori e Branca in mediana.