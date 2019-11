Serie B, Trapani-Cosenza: crocevia salvezza al Provinciale

Parola d'ordine: non sbagliare. Potremmo inquadrare così la gara tra Trapani e Cosenza, che in uno dei posticipi domenicali della 12esima giornata del campionato di Serie B si daranno battaglia al Provinciale. Siciliani chiamati irrimediabilmente a vincere per tirarsi fuori dall'ultimo posto in classifica, con la penultima posizione che comincia già ad allontanarsi. Non va poi tanto meglio al Cosenza, ancora in piena zona play-out. Trend incoraggiante per i calabresi, reduci da due vittorie, due pari ed una sola sconfitta nelle ultime 5 gare. Va decisamente peggio ai granata, capaci di racimolare soltanto due pari e tre sconfitte negli ultimi 5 turni.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Non ci sarà Nzola, squalificato. Scelte obbligate dunque per Baldini, che dovrà necessariamente affiancare Tulli a Pettinari nel 4-3-3 che potrebbe essere completato da uno tra Jakimovski ed il nuovo arrivato Biabiany. Per il resto formazione tipo con le conferme di Luperini, Taugourdeau a centrocampo e il possibile inserimento di Cauz.



COME ARRIVA IL COSENZA - Potrebbe riposare, tra i calabresi, Carretta: pronto a partire dal 1' Pierini. Anche qui, per il resto, pochi dubbi con il super-confermato Riviere in attacco e Baez a completare il tridente. Ci sarà il capitano goleador Bruccini, assieme a Kanouté ed uno tra Machach, Sciaudone e Greco. In difesa possibile il ritorno di Corsi.