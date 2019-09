Serie B, Trapani-Cremonese: granata alla ricerca dei primi punti in campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tempo di primi bilanci per Trapani e Cremonese. Sia i siciliani che i lombardi, infatti, approcceranno il turno infrasettimanale con la consapevolezza di poter sbagliare il meno possibile, soprattutto in casa granata dove lo zero in classifica alla quinta giornata di campionato comincia a pesare non poco. A prescindere dalle rassicurazioni della società, il tecnico Baldini sa di dover cominciare a macinare punti per mantenere salda la propria posizione, e questo nonostante al Provinciale stia per arrivare una formazione pronta a giocarsi le proprie carte in zona play-off.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Potrebbe cambiar qualcosa Baldini in vista del secondo turno casalingo di fila, con i lungodegenti Corapi ed Evacuo ancora ai box. Avendo giocato con una difesa per due quarti diversa nelle due precedenti partite, è possibile aspettarsi la conferma di Del Prete sull'out di destra, mentre a centrocampo Colpani potrebbe essere confermato dall'inizio. Chance di rientro nel tridente per uno tra Scaglia e Jakimovski, se non per entrambi qualora Nzola non affiancasse Pettinari e tornasse a sedere in panchina.



COME ARRIVA LA CREMONESE - Con Terranova ancora out per infortunio, i grigiorossi di Rastelli potranno contare su un vasto ventaglio di scelte in vista della trasferta in terra sicula. Michael e Deli potrebbero rappresentare la possibile sorpresa in mezzo al campo, così come quel Daniel Ciofani partito dalla panchina contro il Crotone e pronto a sgomitare tra Palombi e Ceravolo. Per il resto poco spazio a novità dell'ultimo minuto, con la difesa che pare aver trovato la propria quadra così come buona parte del reparto di centrocampo.