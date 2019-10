Serie B, Trapani-Empoli: dubbio in difesa per Baldini

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti dalle 15 su TMW!

Altro giro, altra corsa. Torna in campo la Serie B e, dopo Ascoli-Virtus Entella di ieri sera, sono diverse le gare in programma oggi pomeriggio. Tra queste, il testacoda Trapani-Empoli, con i padroni di casa che ospitano da penultimi l'Empoli secondo a pari punti con il Crotone. I siciliani provano a dare un seguito al buon punto conquistato in casa dell'Entella per muovere la classifica e approfittare di eventuali passi falsi delle dirette concorrenti alla salvezza. L'Empoli, invece, vuole tornare alla vittoria, che manca da tre turni: negli ultimi due impegni una sconfitta con il Pordenone e un pareggio con la Cremonese. Calcio d'inizio alle 15 al Provinciale, affidato al signor Giovanni Ayroldi di Molfetta.

COME ARRIVA IL TRAPANI - La società ha ritenuto opportuno dire ai ragazzi che se vinceremo con i toscani ognuno di loro avrà un premio cospicuo”, ha detto in settimana il nuovo direttore sportivo Luca Nember, che intanto ha rinnovato la fiducia nei confronti di Baldini. Il principale dubbio di formazione riguarda la difesa, con Pagliarulo e Minelli a contendersi una maglia da titolare. Confermato il tandem Pettinari-Nzola. Non saranno della gara Evacuo, Corapi, Ferretti e Martina.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Bucchi recupera Maietta e La Gumina e soltanto in ultimo scioglierà le riserve su una loro eventuale titolarità. Per il secondo potrebbe profilarsi anche una staffetta con Piscopo per un posto al fianco di Mancuso, con Dezi a supporto delle due punte nel 4-3-1-2 che dovrebbe essere confermato. In mediana dovrebbe essere Bajrami a completare il terzetto con Stulac e Frattesi. Indisponibili Bandinelli e Moreo.