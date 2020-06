Serie B, Trapani-Frosinone: testa-coda tutt'altro che scontato

Calcio d'inizio alle ore 18. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

La Serie BKT è ripresa ufficialmente con l'anticipo della 29ª giornata che ha visto lo Spezia battere l'Empoli per 1-0. Sono sette quest'oggi le gare in programma, tra cui la sfida che vedrà affrontarsi Trapani e Frosinone. Sono tante le variabili da tenere in considerazione in questo riavvio atipico che ha coinvolto tutto il calcio mondiale: dopo tre mesi e mezzo di inattività e un mese di allenamenti blindati ogni pronostico risulta azzardato e i valori effettivi delle compagini sono da verificare sul campo. Per questo i 23 punti di distacco tra le due formazioni non bastano a prevedere l'andamento di una gara aperta ad ogni scenario. Calcio d'inizio - a porte chiuse - previsto alle ore 18 al "Provinciale" di Trapani. L'arbitro sarà il sig. Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA IL TRAPANI - La decisione del Tribunale Federale Nazionale di infliggere un punto di penalizzazione a causa di violazioni legate ai termini di pagamento degli stipendi ha ulteriormente appesantito una situazione di classifica che vede i siciliani condividere la penultima piazza con il Cosenza, distante 8 punti dalla zona playout e 9 dalla salvezza diretta. I granata sono consapevoli - come dichiarato da mister Castori - di dover realizzare un capolavoro per centrare l'obiettivo e le due partite casalinghe consecutive previste alla ripresa del campionato rappresentano l'occasione migliore per dare entusiasmo all'ambiente. Il tecnico marchigiano dovrebbe affidarsi al collaudato 3-5-2 proposto fino allo stop. Dubbio su chi sarà il terzo centrale di difesa insieme a Pagliarulo e Scognamillo anche se non è da escludere una linea a quattro dietro e due centrocampisti centrali - e conseguente 4-4-2 -. Gli altri titolari verosimilmente saranno Carnesecchi tra i pali, Taugourdeau in cabina di regia affiancato da Odjer e Colpani, con Grillo e Kupisz pronti ad agire sulle fasce. In avanti Dalmonte e il bomber Pettinari, riscattato ufficialmente qualche giorno fa ma già al centro di numerose voci di mercato. Non sarà del match il difensore norvegese Strandberg, rientrato ad allenarsi da meno di due settimane, così come Luperini; convocati invece Ben David e Biabiany.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Centocinque giorni dopo l'ultima volta in campo il Frosinone riprende la caccia alla promozione diretta in serie A e mette nel mirino il secondo posto occupato dal Crotone, distante due sole lunghezze. A dieci giornate dal termine della regular season i canarini vogliono raggiungere l'obiettivo evitando la coda supplementare dei playoff, ma sarà necessario dare subito concretezza a tale proposito sul campo. Lo sa bene il tecnico Alessandro Nesta e le sue dichiarazioni in conferenza stampa pre-gara lo confermano: "In questo momento portare a casa il risultato è l'aspetto più importante, possibilmente giocando bene e mostrando qualcosa di buono, ma l'unica cosa che conta ora sono i tre punti". Il mister gialloblu dovrebbe disporre i suoi uomini in maniera speculare agli avversari: 3-5-2 con Bardi in porta, Brighenti, Ariaudo e Capuano in difesa. Linea mediana composta da Rohden, Maiello e Tabanelli con Salvi e Beghetto sulle fasce. Davanti sembra certo di una maglia l'americano Novakovich con l'ex Citro e Ardemagni a contendersi l'altro posto disponibile, vista l'indisponibilità di Ciano e la squalifica di Dionisi.