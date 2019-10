Serie B, Trapani-Juve Stabia 1-0 al 45°: a segno Taugourdeau

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Una rete di Taugourdeau al 20° - punizione magistrale su cui Russo nulla può – basta al Trapani per chiudere in vantaggio il primo tempo dello scontro fra neopromosse contro la Juve Stabia. Una gara vibrante e combattuta con diverse occasioni da ambo le parti, ma che i siciliani più cinici e fortunati. Nel finale doppia protesta da parte dei campani, prima per un possibile tocco di mano di Pagliarulo su tiro di Canotto e poi per l’annullamento del gol del pari, a segno Forte in rovesciata, per una spinta dello stesso attaccante su Pagliarulo.

