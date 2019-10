Serie B, Trapani-Juve Stabia, allenatori sulla graticola

© foto di Matteo Bottazzo

L'anno scorso Trapani e Juve Stabia lottavano per la Serie B. Alla fine della stagione le due formazioni hanno ottenuto la promozione in serie cadetta, ma l'inizio non è stato dei migliori. Il Trapani ha 4 punti, ma la prima vittoria è arrivata solo nel turno precedente contro lo Spezia dell'ex Italiano (2-4). Peggio, invece, la Juve Stabia, fanalino di coda con 1 punto e con l'allenatore Caserta sulla graticola. Il match del Provinciale, dunque, acquisisce, già il valore di un match salvezza anche se siamo solo ad ottobre. Sbagliare, infatti, già non si può per Baldini e Caserta. Le due squadre si sono affrontate per 15 volte al Provinciale con 7 vittorie del Trapani, 6 pareggi e 2 vittorie della Juve Stabia. L'ultimo precedente in Sicilia, in Serie B, risale alla stagione 2013-2014: vittoria dei granata per 3-0. L'ultimo match tra le due formazioni in ordine cronologico è dell'8 dicembre scorso: successo per 2-1 della Juve Stabia. Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Sacchi della sezione di Macerata.

COME ARRIVA IL TRAPANI - La vittoria contro lo Spezia ha dato un po' di respiro a Baldini, ma adesso serve la continuità. La gara contro la Juve Stabia è importante per siglare la prima vittoria interna e per togliersi delle zone calde della classifica. Trapani ancora senza gol in casa: i siciliani non fanno centro al Provinciale da 278’, con ultima rete firmata Nzola nel 3-1 al Piacenza di Coppa Italia, l’11 agosto scorso. Per quanto riguarda, invece, la formazione, si va verso il 4-3-3 per i granata con Aloi, Pettinari e Nzola tridente offensivo.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Per preparare al meglio la sfida del Provinciale, i campani sono andati in ritiro a Messina. La gara è delicata e Caserta rischia il posto in caso di sconfitta. La società ha chiesto impegno e grinta ai suoi giocatori e bisognerà vedere cosa avranno trasmesso i giorni di ritiro in riva allo Stretto. La Juve Stabia, come il Cosenza, è una delle due squadre cadette ancora senza vittorie dopo 6 turni e, più in generale, non vince in categoria da 26 partite, con bilancio di 8 pareggi e 18 sconfitte. Vespe orientate al 4-3-3 con Elia, Canotto e Rossi in attacco. Cissé squalifiato.