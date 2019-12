Serie B, Trapani-Perugia: umori opposti, stesso obiettivo

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Umori opposti, obiettivo medesimo. I tre punti per crescere sempre di più. Ecco il modo migliore per riassumere Trapani-Perugia, con il fischio d’inizio alle 15 di oggi, con la vittoria che può aiutare a chiudere al meglio un 2019 giunto al penultimo atto (domenica l’ultimo, con la 19esima giornata d’andata). I padroni di casa si giocano tantissimo, dato che vogliono uscire il prima possibile dalle zone basse di una classifica che li vede penultimi, la compagine ospite sogna di agganciare il secondo posto in classifica ora del Pordenone (a +5). A far paura alla compagine di casa è il rendimento tra le mura amiche del Provinciale, dove la squadra di Castori ha conquistato solo sei punti in otto incontri. Ad arbitrare l’incontro sarà il signor Valerio Marini della sezione di Roma, mentre gli assistenti saranno Damiano Margani da Latina e Michele Grossi di Frosinone. Quarto uomo Francesco Forneau di Roma.

COME CI ARRIVA IL TRAPANI: Dopo il pareggio conquistato all’Adriatico di Pescara, mister Fabrizio Castori non avrà a disposizione Lorenzo Del Prete, infortunato ed ex di turno. Sarà in campo invece Moscati, altro ex, che farà parte della linea a cinque del centrocampo. Castori è pronto a schierare il 3-5-2 con Pettinari ed Evacuo a comporre la sua coppia di attaccanti.

COME CI ARRIVA IL PERUGIA: Dopo la vittoria interna contro la Virtus Entella, mister Massimo Oddo vuole continuare la marcia per avvicinarsi il più possibile al Pordenone secondo in classifica. Il tecnico dovrà considerare le assenze legate agli squalificati Rosi e Dragomir, mentre Buonaiuto e Sgarbi dovrebbero esserci malgrado nelle ultime ore abbiano saltato alcuni allenamenti. In campo Iemmello, capocannoniere della B con 14 reti.