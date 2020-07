Serie B, Trapani-Pescara: al Provinciale è dentro o fuori per la salvezza

Le ultime speranze di salvezza del Trapani passano dalla sfida di questa sera contro il Pescara, ma anche gli uomini di Andrea Sottil devono ancora raggiungere il proprio obiettivo: sono in piena zona play-out, con cinque punti di vantaggio sul Cosenza terzultimo. La gara del Provinciale sarà dunque fondamentale in chiave salvezza, granata e biancazzurri non possono sbagliare.

COME ARRIVA IL TRAPANI – La sconfitta di Pisa in extremis ha interrotto una lunghissima striscia positiva, ma la squadra di Castori resta al penultimo posto in classifica. “E’ stata una batosta, ma questo non vuol dire che siamo morti – le rassicurazioni del centrocampista Gregorio Luperini alla vigilia – e contro il Pescara sarà una vera e propria guerra: sputeremo sangue fino alla fine”. La mezzala completerà il reparto insieme a Odjer e Colpani, in attacco possibile tandem Dalmonte-Pettinari, in difesa è ballottaggio Pirrello-Scognamillo.

COME ARRIVA IL PESCARA – “Ci giocheremo una fetta di salvezza”: così Andrea Sottil ha presentato la sfida in trasferta contro il Trapani. “Ognuno di noi dovrà dare il massimo per non retrocedere – ha continuato il tecnico – e abbiamo l’obbligo di portare a casa due vittorie nelle prossime partite”. Recupera Zappa e Clemenza, Bettella dovrebbe smaltire i fastidi muscolari di questi giorni: sono tutti e tre favoriti per partire dall’inizio. L’unica punta sarà Maniero, ancora squalificato Galano: il ricorso è stato respinto, salterà sia la sfida contro il Trapani sia quella di lunedì contro il Livorno.