Serie B, Trapani-Pordenone: Castori contro Tesser, è vietato sbagliare

La sfida tra Trapani e Pordenone, in programma alle 18.45 al "Provinciale" di Erice, apre il programma del trentesimo turno del campionato di Serie B. Dopo la lunga sosta causa COVID-19, le due formazioni sono tornate in campo rispettivamente con Frosinone e Venezia senza però riuscire a fare bottino pieno: entrambe, infatti, hanno concluso i rispettivi incontri sul punteggio di 0-0. I siciliani di Fabrizio Castori cercano i tre punti per alimentare le speranze di salvezza, i neroverdi di Attilio Tesser vogliono invece una vittoria per portarsi momentaneamente al 3° posto e continuare a sperare nella promozione diretta in Serie A.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Serata quasi decisiva per il futuro della compagine siciliana: a nove giornate dalla conclusione del torneo, un passo falso potrebbe risultare fatale e far ripiombare il club in Serie C dopo un solo anno di cadetteria. Per il match di questa sera, al centro della difesa mancherà lo squalificato Pagliarulo: sono tre i candidati a prendere il suo posto, al momento Strandberg sembra in leggero vantaggio rispetto a Scognamillo e Fornasier. Nel 3-5-2 dei granata, sarà Carnesecchi a difendere i pali con Pirrello e Buongiorno a completare il reparto difensivo; Kupisz e Grillo sugli esterni, Odjer in cabina di regia supportato ai lati da Taugourdeau (favorito su Coulibaly) e il giovane Colpani. In avanti dovrebbe essere Dalmonte ad affiancare Pettinari, secondo miglior marcatore stagionale in B alle spalle del "perugino" Iemmello, anche se non è da escludere una chance per il classe '95 polacco Filip Piszczek, in prestito dal KS Cracovia.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Due assenze importanti per Tesser che, in occasione di questa lunghissima trasferta in Sicilia (oltre 3.000 km tra andata e ritorno), non potrà contare su Pasa e Strizzolo, entrambi fermati dal Giudice Sportivo. Lo schieramento dei "Ramarri" sarà quello tradizionale, vale a dire il 4-3-1-2, e non ci dovrebbero essere particolari novità rispetto all'undici titolare visto col Venezia: Semenzato, Camporese, Barison e De Agostini i quattro difensori davanti a Di Gregorio; in mezzo al campo, come confermato dal tecnico nella conferenza stampa della vigilia, rientra Burrai che giocherà dunque assieme a Misuraca e Pobega. Sarà Gavazzi a ricoprire il ruolo di trequartista a sostegno di Ciurria e Candellone: Bocalon partirà dalla panchina.