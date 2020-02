vedi letture

Serie B, Trapani-Spezia: abbondanza per Italiano, i granata cercano riscatto

Sarà uno scontro testa-coda quello tra Trapani e Spezia, ma entrambe le squadre saranno guidate da forti motivazioni. I siciliani sono ancora in cerca della svolta nella loro stagione, dopo aver arrancato nelle ultime partite, racimolando un solo punto in quattro gare. Difficile da digerire, in particolare, la batosta di Cremona, dove i granata hanno rimediato una sconfitta per 5-0 che ha inasprito il malcontento dei tifosi. Sul fronte opposto uno Spezia galvanizzato dall'impressionante striscia di 12 risultati utili consecutivi cercherà in tutti i modi di proseguire nella propria serie-record, tenendo nel mirino il Frosinone che ha allungato al secondo posto grazie alla vittoria nell'anticipo con il Cosenza. All'andata finì 4-2 per il Trapani, con una doppietta di Pettinari ed una rete di N'Zola, passato proprio ai liguri nel mercato di gennaio.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Per fronteggiare lo Spezia dell'ex mister Italiano, Castori dovrebbe affidarsi al 3-5-2, senza escludere potenziali variazioni nel corso della gara. Fermo per squalifica Strandberg, il candidato a sostituirlo è Pagliarulo, mentre a centrocampo l'infortunato Del Prete lascerà il posto a Kupisz, affiancato da Taugourdeau, Luperini, Colpani e Grillo. In attacco, accanto a Pettinari, potrebbe ritagliarsi un posto uno tra Evacuo e Piszczek, mentre Biabiany, nel mirino delle critiche, potrebbe partire dalla panchina. Indisponibili anche Buongiorno e Moscati.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Non dovrebbero esserci grosse novità in casa Spezia, dove il principale problema per l'allenatore in questo momento brillante è l'abbondanza a centrocampo. Nel classico 4-3-3 aquilotto dovrebbero riconfermarsi titolari Matteo Ricci e Bartolomei, affiancati da un uomo d'esperienza come Mora, ma elementi chiave come Maggiore, Acampora e Mastinu sono tutte carte giocabili da Italiano. Di Gaudio e Galabinov hanno smaltito la fatica degli impegni ravvicinati, ma in attacco il bulgaro non parte favorito, scavalcato nel ballottaggio da Federico Ricci. Il più fresco ex della sfida, N'Zola, dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Gyasi e Bidaoui. Ancora out Ragusa, Vitale e Bastoni.