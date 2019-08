Serie B, Trapani-Venezia: alla ricerca del primo punto

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Trapani e Venezia hanno un solo obiettivo per stasera: trovare i primi punti stagionali. Lo stadio Provinciale ospiterà questa sera la sfida tra i granata siciliani e gli arancioneroverdi (fischio d’inizio alle 21, diretta testuale su Tuttomercatoweb), che vedrà in campo due formazioni che vogliono sbloccare la classifica e cancellare quello zero dalla casella dei punti. I siciliani ci tengono a fare bene all’esordio tra le mura amiche: l’ultimo match interno, il 15 giugno scorso, ha un sapore dolce in casa granata, dato che si tratta del ritorno della finale playoff vinta 2-0 contro il Piacenza e che ha regalato la promozione in cadetteria. Spareggi amari invece per i veneti, che nell’ultima trasferta di campionato nel 2019 è arrivata la retrocessione ai playout nel doppio confronto con la Salernitana: l’andata contro i campani finì Poi il ripescaggio avvenuto quest’estate per le vicende del Palermo. Una sfida che, nei giorni scorsi, si è giocata anche sul piano del calciomercato: l’inserimento del Trapani nella trattativa tra Stefano Pettinari e il Venezia ha fatto sì che il giocatore scegliesse il club siciliano a discapito di quello lagunare.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Dopo lo stop per 3-1 contro l’Ascoli nell’esordio in campionato, i granata non avranno a disposizione lo squalificato Stefano Scognamillo a causa del rosso rimediato al ‘Del Duca’. Out anche l’attaccante Felice Evacuo (frattura al gomito destro), il centrocampista Francesco Corapi (lesione alla vertebra), il difensore Antonio Candela (arrivato nelle ultime ore in terra siciliana) e il terzino Lorenzo Del Prete (infortunio). Rientrano il difensore centrale Luca Pagliarulo e l’ala Giacomo Tulli, potrebbe subito scendere in campo il nuovo acquisto Stefano Pettinari, attaccante arrivato in settimana in prestito con diritto di opzione dal Lecce.

COME ARRIVA IL VENEZIA - La sconfitta interna per 2-1 contro la Cremonese, arrivata negli ultimi minuti, non sembra aver scalfito il morale del club arancioneroverdi. In primis quello della società, che ha firmato in settimana l’attaccante Adriano Montalto (proveniente dalla Cremonese) e che sarà portato in panchina già questa sera. Non saranno presenti il difensore centrale Antonio Marino e il centrocampista Antonio Vacca.