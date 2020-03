Serie B, Trapani-Virtus Entella: partita del cuore per Boscaglia

vedi letture

Una per cercare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della retrocessione, l'altra per allontanarsi in maniera definitiva dall'incubo della lotta salvezza e puntare a un finale di stagione da protagonista con l'obiettivo playoff sempre più concreto: è questa, in estrema sintesi, la sfida tra Trapani e Virtus Entella che si giocheranno i 3 punti nel match in programma allo Stadio Provinciale di Trapani, valido per la 27esima giornata del campionato di Serie B, alle ore 21.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Il tecnico del Trapani Fabrizio Castori deve fare i conti non solo con una situazione di classifica complicata – i siciliani sono penultimi a quota 21 punti – ma anche con diverse assenze. Nella lista dei convocati, infatti, non figurano Luperini, squalificato, e gli infortunati Moscati, Jakimovski e Del Prete. Per ritrovare una vittoria che manca dal 18 gennaio (quando il trapani riuscì a battere l'Ascoli) Castori si affiderà quasi certamente al 3-5-2 con Carnesecchi a difendere i pali e la linea difensiva composta da Standberg, Pagliarulo e Scognamiglio. Sugli esterni, invece, dovrebbero esserci Grillo da una parte e Kupisz dall'altra con al centro il terzetto composto da Taogordeaou, Coulibaly e Colpani, In avanti, invece, spazio alla coppia Biabiany-Pettinari.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA – Per il tecnico della Virtus Entella, Emiliano Boscaglia, è la partita del cuore: “Siamo in tanti a essere i cosiddetti ex di turno, sarà una gara speciale per tutti, non possiamo dimenticare quello che abbiamo trascorso in Sicilia: sono stati momenti belli che teniamo dentro di noi. Se mi dite Trapani cosa mi viene in mente? Magia, perché è stata un'avventura magica per tutti, che ha portato la squadra dalla D alla B” le sue parole in conferenza stampa. Al momento del fischio dell'arbitro, però, non ci sarà spazio per i sentimentalismi con i liguri che vogliono vincere per spiccare il volo verso la zona playoff; per farlo Boscaglia dovrebbe affidarsi a Contini tra i pali con Sala, Chiosa, Pellizzer e Coppolaro a proteggerlo. In mediana, poi, dovrebbero agire Dezi, Paolucci – che sostituirà Mazzitelli, squalificato - e Settembrini con Schenetti a sostegno delle due punte Rodriguez e De Luca.