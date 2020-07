Serie B, tutti i verdetti: Perugia-Pescara ai play out. Pisa fuori dai play off per un soffio

Con la conclusione della stagione regolare di Serie B sono ufficiali tutti i verdetti dell’annata 2019/20. In Serie A, come già noto, vanno Benevento e Crotone a cui si aggiungerà una terza squadra dai play off. Per gli spareggi promozione si classificano Spezia, Pordenone (che partiranno dalle semifinali), Cittadella, ChievoVerona, Empoli e Frosinone con il Pisa che resta fuori di un soffio a causa della peggiore classifica avulsa rispetto ad azzurri e gialloazzurri (Empoli 9, Frosinone 5, Pisa 2). Fuori anche la Salernitana sconfitta in casa dallo Spezia.

In basso invece scendono assieme al Livorno anche Trapani e Juve Stabia con Perugia e Pescara che dovranno giocare i play out per decidere la quarta squadra che andrà in Serie C. Uno scontro davvero inaspettato visto che le due compagini erano partite con ben altri obiettivi in questa stagione.

Promosse in Serie A: Benevento, Crotone

Play off: Spezia, Pordenone, Cittadella, ChievoVerona, Empoli, Frosinone

Play out: Perugia, Pescara

Retrocesse in Serie C: Trapani, Juve Stabia, Livorno