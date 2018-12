© foto di Federico Gaetano

Torna a vincere dopo tre partite il Benevento, capace di imporsi con un rotondo 3-0 in casa contro un Crotone ormai in crisi nera, con la squadra di Oddo che non vince ormai dal 20 ottobre ed è in piena zona playout, dovendo fare i conti con la lotta per non retrocedere, attualmente. Tutto facile per i campani, avanti dopo già meno di dieci minuti grazie a Insigne. Nella ripresa il punteggio è stato poi ulteriormente arrotondato dai gol firmati da Coda su rigore e Buonaiuto. Con questa vittoria la squadra di Bucchi si porta in zona playoff. Dovrà invertire invece la rotta Oddo, subentrato sulla panchina dei calabresi ma fin qui incapace di invertire davvero la rotta.

