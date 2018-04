Serie B, Tuttosport: "Salvezza, thriller per dieci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle sue pagine dedicata alla Serie B Tuttosport si concentra sulla lotta per non retrocedere. "Salvezza, thriller per dieci" è il titolo scelto dal quotidiano sportivo che poi scrive: "Incredibile volata per evitare retrocessione e playout: 12 scontri diretti! Ternana mina vagante, Ascoli in ripresa, la lotta disperata della Pro Vercelli. Anche il Novara rischia grosso".