Serie B, ultima giornata da brividi: Lecce in A, Foggia retrocesso

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Nell'ultima giornata di serie B non sono di certo mancate le sorprese ed i colpi di scena. Partiamo dalle zone alte della classifica: successo del Lecce contro lo Spezia, con questa vittoria i salentini conquistano la serie A diretta. Il Palermo deve accontentarsi dei playoff, dove ci sarà anche il Cittadella, che ha pareggiato proprio contro i rosanero: fuori dagli spareggi per la serie A Perugia e Cremonese.

Incredibile quello che è successo in zona salvezza: il Venezia, sotto di due gol contro il Carpi, ha ribaltato tutto con la tripletta di Zigoni e conquista così la possibilità di restare in B nel playout contro la Salernitana. Insieme a Padova e Carpi scende in serie C anche il Foggia, salvo il Livorno.

Brescia - Benevento 2-3 (4'aut.Di Chiara, 9' Armenteros, 30 'Bisoli, 36' Insigne, 52' Armenteros)

Carpi - Venezia 2-3 (16' Cissè, 48' Coulibaly, 64' Zigoni, 89' Zigoni, 90+2' Zigoni)

Crotone - Ascoli 3-0 (40' Simy, 48' Pettinari, 58' Benali)

Lecce - Spezia 2-1 (9' Petriccione, 27' La Mantia, 83' Capradossi)

Padova - Livorno 1-1 (32' Giannetti, 66' Mazzocco)

Palermo - Cittadella 2-2 (21' Nestorovski, 23' Nestorovski. 65' Diaw, 82' Adorni)

Perugia - Cremonese 3-1 (5' Vido, 44' Piccolo, 86' Kouan, 90+4' Vido)

Pescara - Salernitana 2-0 (76' Bettella, 90' Ciofani)

Verona - Foggia 2-1 (53' Iemmello, 66' Di Carmine, 81' Di Carmine)