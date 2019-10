L'Ascoli non solo fallisce il tentativo di agganciare il Benevento in vetta alla classifica di Serie B, ma subisce un terribile uno-due nel finale della partita interna contro il Pescara e si vede costretto a cedere il passo. Prima con Galano, al minuto 88, e poi con Busellato su calcio di rigore in pieno recupero: queste due le reti che contribuiscono a scrivere lo 0-2 con cui si conclude la sfida consegnano i tre punti agli abruzzesi.