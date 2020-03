Serie B, V. Entella-Ascoli: cercasi vittoria per uscire dalla crisi

Un digiuno di vittorie lungo 4 turni accomuna Virtus Entella ed Ascoli, avversarie in questo posticipo della ventottesima giornata di campionato. I liguri non vincono dal 9 febbraio, ossia dal 2-0 al Pescara, mentre i bianconeri non festeggiano dal 1 febbraio, con lo 0-3 di Livorno. 35 punti per l’Entella, contro i 32 dell’Ascoli che però ha una gara in meno e condivide con il Venezia (che di gare ne giocate due in più) l’ultimo scomodissimo posto playout. Boscaglia è reduce da 3 ko consecutivi e teme di essere risucchiato in zona calda, Stellone ha raccolto due pareggi nelle 4 gare alla guida del “Picchio” ed in settimana ha affrontato le prime voci su un prematuro addio. Tornare ai fasti del girone di andata è quasi un diktat per i marchigiani che si sono visti superare da troppe compagini nel corso degli ultimi mesi.

Boscaglia dovrebbe optare per il modulo 4-3-1-2 con coppia offensiva formata da Rodriguez e Giuseppe De Luca, supportati da Schenetti. Mediana con Settembrini, Paolucci e Dezi, in difesa davanti al portiere Contini, opereranno Poli, Pellizzer, Sala e Crialese.

Ascoli verso la conferma del 4-4-2, con Leali tra i pali, Andreoni, Sernicola esterni bassi, Gravillon e Valentini centrali. A centrocampo Cavion, Piccinocchi, Eramo e Morosini, con Scamacca e Ninkovic in avanti, preferiti a Trotta. Dirige Ivan Robilotta della Sezione di Sala Consilina, come noto il “Comunale” resterà silenzioso come tutte le altre gare del campionato italiano.