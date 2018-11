Serie B, valanghe di gol: vittorie per Cittadella e Brescia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono concluse le due gare di Serie B in programma oggi alle 15. Vittoria per 3-2 del Cittadella di Venturato contro il Venezia di Zenga grazie a una tripletta di Finotto. Per gli ospiti inutile il gol di Bentivoglio e l’autorete di Drudi. Altra gara ricca di gol quella tra Brescia e Verona, conclusasi 4-2. Per le Rondinelle in gol Donnarumma (doppietta), Tonali e Torregrossa, per gli ospiti inutili le reti di Caracciolo e Pazzini.