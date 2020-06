Serie B, Venezia-Ascoli: esordio per Dionigi, lagunari a caccia di punti

Si preannuncia delicata per molte ragioni diverse la gara in programma questa sera al Penzo, tra Venezia e Ascoli. La squadra lagunare è reduce da una settimana particolare, vissuta nell'incertezza dopo la riscontrata positività al Covid-19 di Felicioli e i dubbi legati alla compatibilità delle strutture dello stadio di casa con i protocolli richiesti dalla Lega Calcio. L'Ascoli, da parte sua, arriva in Veneto a soli tre giorni dal cambio di guida tecnica, con il nuovo mister Davide Dionigi che dovrà trarre il massimo dalle poche sedute di allenamento svolte con la squadra. La sfida sarà inoltre fondamentale in ottica classifica: le due squadre occupano infatti sedicesimo e diciassettesimo posto, e sono distanziate da un solo punto. Contestualmente, la Cremonese sarà impegnata con il Cosenza in un altro scontro salvezza. Imperativo sarà vincere per tentare di distanziarsi dalla zona play-out.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Il pareggio a reti inviolate con il Pordenone, seppure importante per iniziare la ripresa con il piede giusto e muovere la classifica dopo le due sconfitte incassate a marzo, ha lasciato un po' di delusione in casa Venezia, dove si è avuta la sensazione di poter strappare la vittoria ai danni dei Ramarri. Lo scontro diretto con l'Ascoli è l'occasione per rifarsi, ma la gara non è priva di insidie. Mister Dionisi dovrà fare a meno degli infortunati Suciu, Monachello, Cremonesi e Senesi, nonché di Felicioli, ed i molti impegni ravvicinati potrebbero richiedere un minimo di turnover. Davanti a Lezzerini la consueta difesa a quattro dovrebbe contare sugli stessi effettivi di Trieste, mentre a centrocampo Caligara contenderà a Lollo un posto da titolare accanto a Fiordilino e Maleh. Davanti i favoriti sono Capello e Longo, con Aramu ad agire sulla trequarti.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Il pochissimo tempo a disposizione tra l'ufficializzazione dell'incarico come nuovo allenatore ed il primo impegno sul campo rende la gara del Penzo una vera sfida per Davide Dionigi, deciso tuttavia a non sfigurare al suo esordio. Il tecnico emiliano, subentrato mercoledì a Guillermo Abascal, nella conferenza di presentazione ha voluto porre l'accento sulla reazione di orgoglio che si aspetta dalla squadra: "Un orgoglio che ci deve portare a venire fuori da questa situazione, che Società e tifoseria non meritano. La squadra è reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei partite, quindi l’aspetto mentale diventa fondamentale". In termini tattici, si va verso l'impiego di una difesa a tre con Gravillon, Brosco e Ranieri, ed un nutrito centrocampo a cinque con Eramo, Cavion e Troiano nel cuore della mediana, a supporto delle due punte. In alternativa, l'assetto avanzato potrebbe prevedere due rifinitori -probabili Morosini e Ninkovic- alle spalle di Scamacca. Indisponibili per il Picchio Rosseti, Pucino, Beretta e Piccinocchi.