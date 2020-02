Serie B, Venezia-Cosenza: Pillon ritrova Legittimo e D'Orazio

Quattro le partite di questo turno di Serie B che si disputeranno a porte chiuse nel fine settimana, a causa delle misure di prevenzione adottate dalla Lega di B in materia di Coronavirus. Tra queste, anche Venezia-Cosenza, in programma al Penzo alle ore 15 di oggi. Sono otto i punti che separano in classifica i padroni di casa sestultimi e gli ospiti, terzultimi e in piena zona retrocessione. Basta questo per capire quanto importante sarà per entrambe strappare un risultato positivo da un incontro che darà informazioni importanti in ottica salvezza. Arbitro della gara sarà Alessandro Prontera della sezione di Bologna.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Lagunari reduci da due risultati utili consecutivi e chiamati ad allungare la striscia positiva per migliorare come detto la classifica. Dionisi costretto a fare ancora a meno di Felicioli, Cremonesi, Lezzerini, Modolo e Suciu, come ribadito da lui stesso in conferenza stampa alla vigilia. Stringe i denti Ceccaroni, convocato nonostante i pochi allenamenti sostenuti. Le riserve sul suo eventuale impiego si scioglieranno soltanto nelle prossime ore. In mezzo rientra Firenze, che si gioca un posto con Maleh e Caligara. In avanti ci sarà ancora Aramu in appoggio a Capello e Longo.

COME ARRIVA IL COSENZA - Gli ospiti vogliono rialzarsi dopo la sconfitta casalinga con il Frosinone della settimana scorsa. Pillon lascia a casa Asencio e Rivière, oltre ai giovani Quintiero e Sueva e al lungodegente Kone. Sorride invece il tecnico per il recupero di Legittimo, che ha smaltito l'infortunio, e D'Orazio, rientrante dal turno di squalifica che lo ha costretto a saltare il match con i ciociari. Nel 3-5-2 dei rossoblu dovrebbe esserci ancora Idda come centrale di sinistra. Sulla corsia destra Capela e Monaco si contendono una maglia da titolare. In avanti spazio a Machach e Carretta.