Serie B, Venezia-Crotone: trasferta veneta per la squadra di Stroppa

Fischio d'inizio alle ore 15.00. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Serie B in campo nel weekend con la 28^ giornata. Tra le sfide in programma figura Venezia-Crotone: due squadre in situazioni di classifica diametralmente opposte. I lagunari, partiti con ben altre ambizioni, sono impantanati nella zona play out e hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare. Ben diverso il morale in casa Crotone, ad un solo punto dal secondo posto (che vale la promozione diretta) e caricato a mille dopo la vittoria conquistata all'ultimo minuto contro il Pisa nel turno infrasettimanale. I pronostici sono dalla parte dei pitagorici, ma non sono escluse sorprese come da prassi in questo campionato cadetto. Fischio d'inizio alle ore 15.00, dirige il match il Sig. Marco Serra di Torino.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Lagunari in difficoltà sul piano delle assenze, oltre che dei risultati. Contro il Crotone, infatti, mancheranno Lezzerini, Ceccaroni, Modolo e Cremonesi per infortunio. Out anche Riccardi, ma per squalifica. Tante defezioni dunque, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Una situazione di emergenza che il tecnico degli arancioneroverdi Dionisi sta affrontando con lo spirito giusto, non appellandosi ad alibi ma cercando soluzioni alternative. Nella sfida contro il Crotone, le principali novità riguarderanno ovviamente il reparto difensivo. Davanti a Pomini, la retroguardia a quattro prevede un ballottaggio per il ruolo di partner di Casale. In lizza Marino e Fiordaliso, con quest'ultimo che in tal caso lascerebbe il posto a Lakicevic per il ruolo di terzino destro. Sarà Maleh invece ad occupare la fascia sinistra. La linea mediana a tre prevede Vacca e Lollo come interni, mentre Fiordilino e Caligara duellano per il ruolo di regista. Aramu agirà sulla trequarti, alle spalle della coppia Monachello-Longo.

COME ARRIVA IL CROTONE - Dopo una stagione con molti alti e bassi, finalmente i calabresi hanno trovato la quadratura del cerchio. Un equilibrio che ha avuto una traduzione concreta sul piano dei risultati, con quattro vittorie conquistate nelle ultime cinque partite. Un rendimento che colloca i pitagorici tra i principali candidati alla promozione diretta ma, per raggiungere tale obiettivo, è importante non andare incontro a passi falsi. Per l'insidiosa trasferta di Venezia, Stroppa perde Cuomo ma può contare nuovamente su Rutten. Il sistema di gioco dovrebbe essere l'ormai consolidato 3-5-2, con il trio Curado-Golemic-Marrone Davanti a Cordaz. Molina e Mazzotta garantiranno spinta e copertura sulle fasce, in una linea di centrocampo completata da Barberis, Crociata e Benali. In avanti spazio ad Armenteros e Simy.