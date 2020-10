Serie B, Venezia-Empoli: Dionisi contro il "suo" Venezia per provare l'allungo

Calcio d'inizio alle ore 16. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Una sfida affascinante che mette a confronto due tra le squadre più in palla di questo inizio stagione, con a margine una rivalità probabilmente appesantita dagli screzi estivi tra le due società: questa è Venezia-Empoli, gara valida per la 6ªgiornata di Serie BKT. Tutti gli occhi saranno puntati sul tecnico Alessio Dionisi, reduce da una separazione burrascosa con i lagunari e accasatosi sulla panchina dei toscani dopo un lungo braccio di ferro definitosi con la risoluzione del contratto senza alcun indennizzo per il Venezia. L'Empoli si presenta al "Penzo" da primo della classe, galvanizzato dal successo in Coppa Italia contro il Benevento e voglioso di scavare un primo solco dalle inseguitrici. Venezia sconfitto ai rigori nell'impegno di Coppa contro il Verona ma protagonista di una grande prestazione che ha confermato il buon momento di forma della squadra di Zanetti, nonché rafforzato la candidatura dei lagunari ad un ruolo di spicco in questo campionato. A sottolineare l'importanza della sfida, anche la decisione dell'AIA sulla designazione arbitrale: sarà Paolo Valeri, 191 direzioni in Serie A, il fischietto dell'incontro. Calcio d'inizio alle ore 16.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Nonostante l'eliminazione in Coppa Italia, i lagunari arrivano alla sfida di questa sera con tanto entusiasmo e convinzione nei propri mezzi. Unica nota negativa la situazione legata ai contagi da Coronavirus individuati nei giorni scorsi, con il pericolo che altri tesserati possano essere costretti a saltare l'appuntamento in attesa degli esiti del nuovo giro di tamponi. Il tecnico Paolo Zanetti, anch'esso sottoposto a regime di isolamento, recupera Felicioli, Karlsson e Bocalon, ma dovrà fare a meno di Mazzocchi, Molinaro e Taugourdeau. Ballottaggio Ceccaroni-Ferrarini e Marino-Felicioli per sostituire i terzini titolari, con Cremonesi e Modolo coppia centrale di difesa davanti a Lezzerini. Tornano dal 1' dopo il turnover di mercoledì Fiordilino, Vacca e Maleh. Aramu sarà il trequartista alle spalle del tandem Forte-Capello (in vantaggio su Johnsen).

COME ARRIVA L'EMPOLI - Anche i toscani devono fare i conti con alcuni casi di contagio riscontrati dagli ultimi di controllo. Non sono stati resi noti i nominativi dei tesserati ma la società ha precisato che si tratta di asintomatici e, come da protocollo, isolati dal resto del gruppo squadra. Dionisi non avrà a disposizione Pirrello (mal di schiena) e Zurkowski, che dovrà rimandare ancora il suo debutto stagionale. Dopo le tante novità viste in Coppa a Benevento, il tecnico toscano tornerà a schierare gli uomini di maggiore affidamento: davanti a Brignoli, pronti Fiamozzi, Nikolau, Romagnoli e Terzic. Ballottaggio Haas-Ricci (con il primo favorito) per affiancare Stulac e Bandinelli a centrocampo. L'ex Moreo agirà sulla trequarti alle spalle di La Mantia e Leonardo Mancuso, entrato di diritto nella storia del club dopo la tripletta siglata al Benevento: in cento anni di storia empolese, nessun giocatore ci era riuscito da subentrante.