Serie B, Venezia in vantaggio sul Foggia al 45': Di Mariano di rigore

Trentatreesima giornata di Serie B ancora in corso in questo sabato. L'ultimo match è quello tra Venezia e Foggia, il cui primo tempo s'è appena concluso. In vantaggio i ragazzi di Serse Cosmi grazie ad un calcio di rigore realizzato da Di Mariano. Ricordiamo che le due squadre sono appaiate a quota 30 in classifica, in piena zona play-out, e questo la dice lunga sulla delicatezza di questo match.