Serie B, Venezia-Juve Stabia: salvezza in palio, al Penzo è vietato sbagliare

Sfida infuocata non solo per il periodo dell'anno, il mese del cosiddetto "solleone" iniziato proprio ieri, ma per l'importanza cruciale dei punti in palio nella gara del Penzo. Si affrontano infatti due delle squadre più agguerrite della bassa classifica, entrambe reduci da vittorie inaspettate contro avversarie di livello. Per il Venezia il successo esterno contro lo Spezia è stato fondamentale per staccare in classifica Perugia e Pescara, e portarsi sempre più vicino all'obiettivo salvezza. La Juve Stabia arriva invece da una roboante vittoria in rimonta sul Chievo, preziosa sia per il morale che per mantenersi a distanza di sicurezza dal Cosenza, diciottesimo. Sia i Leoni lagunari che le Vespe stabiesi giocheranno per i tre punti: la lotta per non retrocedere è più accesa che mai, e non è ammesso fare calcoli.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Con una sola sconfitta nelle ultime sette partite, il Venezia è senza dubbio una delle squadre che meglio ha affrontato la ripresa dei campionati. Gli uomini di Dionisi hanno strappato una vittoria di rigore contro lo Spezia e si aspettano di mettere una seria ipoteca sulla salvezza sfruttando quello che lo stesso allenatore lagunare ha definito un "set point" contro una diretta avversaria. In termini di formazione potrebbero esserci delle variazioni rispetto alla gara del Picco: rientrano dalla squalifica Montalto e Fiordilino, entrambi candidati a partire titolari, così come Modolo, pienamente recuperato. Accanto al capitano al centro della difesa ci sarà Ceccaroni, esterni bassi Molinaro e Lakicevic, in ballottaggio con Fiordaliso. A centrocampo conferme per Maleh e Lollo, mentre il reparto offensivo recupera Zuculini ma perde Firenze, fermato da un infortunio in allenamento. Il trio avanzato dovrebbe quindi essere composto da Aramu, Longo e Montalto, favorito su Capello.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Dopo aver faticato moltissimo nelle prime gare post lockdown, la compagine di Fabio Caserta sembra aver ritrovato la quadra: i pareggi con Entella e Frosinone e la vittoria sul Chievo hanno infatti ridato respiro ad una classifica che stava facendosi preoccupante. Per le Vespe, tuttavia, quello del Penzo è un appuntamento da non sbagliare, il primo dei tre scontri diretti che determineranno il destino dei gialloblu. Peserà in questi termini l'assenza dello squalificato Di Mariano, temuto dai lagunari per la minaccia del gol dell'ex: al suo posto dovrebbe schierarsi il rientrante Canotto, accanto a Bifulco e Forte. La formazione non dovrebbe riservare altre novità eclatanti rispetto all'undici che ha battuto i veneti. Non saranno della sfida Elia e Cissè, entrambi alle prese con problemi muscolari, mentre torna tra i convocati Adriano Mezavilla.