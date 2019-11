Serie B, Venezia-Livorno: Breda cerca l'aggancio a Dionisi

Calcio d'inizio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella 12ª giornata della Serie BKT 2019/2020 il Venezia del tecnico Alessio Dionisi affronta il Livorno del tecnico Roberto Breda.

COME ARRIVA IL VENEZIA - I Lagunari sono attualmente al 14° posto in classifica con 13 punti e, nel turno precedente, hanno pareggiato 1-1 fuori casa contro l'Ascoli (Ascoli-Venezia 1-1, 2 novembre).

Gli uomini di Dionisi, che non vincono dal 19 ottobre (Venezia-Salernitana 1-0), dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2 con Lezzerini tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Fiordaliso, Modolo, Cremonesi e Ceccaroni. In mediana, dove pesano le assenze di Fiordilino e Maleh, agiranno, sempre da destra a sinistra, Zuculini, Vacca e Lollo con Aramu trequartista alle spalle del tandem d'attacco composto da Montalto e Bocalon.

COME ARRIVA IL LIVORNO - I Labronici, che momentaneamente occupano il 18° posto in classifica con 10 punti, sono reduci dalla vittoria casalinga 2-1 contro la Juve Stabia (Livorno-Juve Stabia 2-1, 2 novembre).

La formazione di Breda, che cerca punti importanti in chiave salvezza, sembra orientata a proporre un 3-4-2-1 con Zima in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Di Gennaro, Boben e Gonnelli. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Delprato, Luci, Agazzi e Porcino con Marras e Marsura ad agire sulla trequarti alle spalle dell'unico centravanti Raicevic.