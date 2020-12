Serie B, Venezia-Monza: brianzoli senza big, lagunari a caccia di conferme

Sarà un anticipo senza dubbio emozionante quello di questa sera tra Venezia e Monza. Arancionervoerdi e biancorossi sognano una stagione da protagonisti, in una serie B che ha visto stravolgere le previsioni iniziali. Almeno per il momento. La formazione di Brocchi, accreditata come potenziale "ammazzacampionato", sta facendo fatica, al punto che la società è intervenuta ancora sul mercato per mettere a disposizione dell'allenatore un talento come Mario Balotelli. Il Venezia, invece, sotto traccia sta lavorando alla grande soprattutto grazie ai gol e alle prestazioni di un calciatore come Forte. La vetta della classifica, occupata ora dalla Salernitana, non è così lontana e il 2-2 di Lecce ha dato sicurezze a tutta la squadra.

COME ARRIVA IL VENEZIA

Assenze pesanti per mister Zanetti. Non sono stati inseriti nell'elenco dei convocati Modolo, Taugourdeau, Bjarkason e lo squalificato Johnsen, espulso al Via del Mare. Il tecnico, in conferenza stampa, ha annunciato la presenza dal primo minuto del fantasista Antonio Vacca, desideroso di ritrovare la miglior condizione e particolarmente motivato. In attacco non si può prescindere da bomber Forte, giunto già a quota 8 e primo nella classifica marcatori insieme a Massimo Coda. Non è da escludere il passaggio al 4-3-2-1, con Capello e Aramu alle spalle dell'unica punta e Di Mariano pronto a subentrare per permettere a Zanetti di variare assetto tattico in corso d'opera, quando la difesa avversaria sarà presumibilmente più stanca e soffrirà la velocità degli esterni. Possibile chance dal primo minuto anche per Molinaro.

COME ARRIVA IL MONZA

Se Atene piange, Sparta non ride. Anche Brocchi, infatti, deve fare i conti con assenze numerose e di un certo "peso". Mancheranno, infatti, Boateng, D'Errico, Paletta e Bellusci, oltre naturalmente a Balotelli che dovrà seguire un programma personalizzato per almeno un'altra decina di giorni dopo la lunga inattività. Il tecnico brianzolo, che dovrà consolidare la sua posizione sulla panchina dopo lo 0-3 a sorpresa di Reggio Emilia, potrebbe decidere di ripartire dal 4-4-2, con Frattesi in rampa di lancio (provato anche come trequartista), l'esperienza di Barillà a centrocampo e tanti dubbi nel reparto offensivo. In difesa, invece, si ripartirà da Sampirisi, Bettella e Carlos Augusto, esterno tra i più propositivi del campionato che ha conquistato la maglia da titolare diventando, da subito, un punto di riferimento dentro e fuori il rettangolo verde. In corso d'opera sperano di trovare spazio Lepore, Scaglia e Fossati.