Vittoria esterna per il Perugia in quel di Venezia. Al Penzo finisce 3-2 per gli ospiti che indirizzano il match già nella prima frazione con le reti di Sadiq, Verre e Melchiorri. Di Segre e Di Mariano nella ripresa i sigilli dei padroni di casa.

Con questi tre punti il Perugia torna in zona playoff salendo a 35 punti, mentre il Venezia rimane a +3 sulla zona playout.