Serie B, Venezia-Pisa: Bocalon e Capello sfidano Marconi

Venezia e Pisa tornano a sfidarsi in Serie B, dodici anni dopo l’ultimo confronto. Era la stagione 2006/07 e nella semifinale di andata una rete del giovanissimo Ceravolo permise agli ospiti di ottenere un pareggio prezioso. Quel Pisa guidato da Braglia raggiunse poi la promozione mentre per il Venezia iniziò un lungo calvario che nel giro di un paio di anni lo portò al fallimento.

COME ARRIVA IL VENEZIA – Il successo nel turno infrasettimanale sul campo della capolista Entella ha confermato la vocazione da trasferta della formazione lagunare, ancora a bocca asciutta in casa. É lontano dal Penzo che il collettivo di Dionisi ha fatto vedere fino a questo momento le cose migliori, ottenendo sette dei nove punti a disposizione mentre tra le le mura amiche sono arrivate le sconfitte con Cremonese e Chievo. Contro i toscani non ci sarà Maleh, fermato per due giornate dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata a Chiavari e gli indisponibili Pomini, Suciu e Marino. Rientra dalla squalifica Aramu. Dionisi conferma il 4-3-1-2 ed in attacco si affida al tandem Bocalon-Capello.

COME ARRIVA IL PISA – Un solo punto nelle ultime due partite, dopo i sette raccolti nelle precedenti tre. La rimonta subita dal Chievo e il primo ko in casa con l’Empoli hanno fatto scivolare i nerazzurri dal secondo al settimo posto in classifica, nonostante lo straordinario rendimento del centravanti Michele Marconi, autore di tre doppiette consecutive e capocannoniere del campionato con 7 gol. L’altro lato della medaglia sono le cinque reti incassate in 180’ da una squadra che nelle prime uscite aveva dimostrato grande equilibrio ed una buona solidità difensiva. Ancora assenti Liotti e Moscardelli, ai quali si aggiungono Asencio e Ingrosso.