Serie B, Venezia-Pordenone: testa a testa per l’ingresso in zona playoff

La decima giornata di Serie B si infiamma con la sfida tra Venezia e Pordenone. Le due compagini si trovano appaiate in classifica con 12 punti. La formazione di Dionisi è reduce dalla sconfitta di misura contro il Crotone (3-2), mentre quella di Tesser ha pareggiato in casa contro il Cittadella. Le due squadre si affronteranno per la prima volta in Serie B dopo una lunga serie di incontri nelle serie minori tra professionisti e dilettanti. L'ultimo precedente risale nel 2017 con la vittoria dei lagunari per 1-0. Il Venezia, reduce da una vittoria nell’ultima sfida interna, non ha mai trovato il successo in due match casalinghi di fila in Serie B nel 2019. Il Pordenone, ancora alla ricerca nella prima vittoria in trasferta, è la peggior difesa esterna di questo campionato: 11 gol subiti, almeno due più di ogni altra squadra. Calcio d'inizio alle ore 21. L'arbitro è Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare per la squadra arancioneroverde. In casa, però, il ruolino di marcia è deficitario: solo una vittoria su quattro gare e soltano tre reti segnate. L'ultima gara al Penzo, però, si è conclusa con il risultato di 1-0 (vittoria sulla Salernitana). Probabile 4-3-1-2 per Dionisi con Montalto e Bocalon coppia d'attacco. Così l'allenatore prima del match: "Il Pordenone è una squadra cinica, che spesso ottiene il massimo dalle situazioni. Non so il Pordenone che obiettivo abbia, ma credo siano più che linea con quello che vuole la società. Credo che a inizio anno avrebbero firmato per avere la classifica che c’è oggi".

COME ARRIVA IL PORDENONE - Tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque partite per i Ramarri. Il rendimento esterno, però, è da zona retrocessione: un solo pari e tre sconfitte con undici reti subite in quattro gare. Occorre risalire la corrente e quale migliore occasione di quella contro il Venezia? Monachello e Strizzolo proveranno a colpire gli avversari innescati da Giavazzi. Così mister Tesser prima della gara: "È un momento importante del campionato: la classifica è corta, dobbiamo mantenere la posizione attuale o migliorarla. Il Venezia ha cambiato completamente squadra rispetto alla scorsa stagione, prendendo giocatori giovani ma con esperienza della categoria. Serve una prestazione importante, dovremo fare bene entrambe le fasi".