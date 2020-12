Serie B, Venezia-SPAL: sfida ad alta quota nel posticipo delle 18.00, in palio la seconda posizione

È presto per parlare di primato o promozione diretta, ma una vittoria in un periodo simile fa sempre comodo. Il Venezia accoglie la SPAL nella tredicesima giornata di campionato. I padroni di casa sono reduci dal successo esterno con la Reggina, una vittoria nel posticipo significherebbe secondo posto, o quasi. Stesso discorso per la compagine ferrarese, a secco di vittorie da ben due turni: tre punti al Penzo in uno scontro diretto potrebbero avere un peso specifico per il prosieguo del campionato.

COME ARRIVA IL VENEZIA - "Giocheremo contro una squadra molto attrezzata, secondo me insieme al Lecce è forse il team più forte del campionato ed è dotato di una rosa completa costituita da giocatori importanti". Mister Zanetti è stato chiaro e non ha usato troppi giri di parole: bisogna dare continuità al successo di Reggio Calabria, in modo tale da lanciare un segnale alle dirette concorrenti. Non è ancora disponibile la lista dei convocati, soltanto in mattinata il tecnico diramerà l'elenco completo. Pochi cambi, soprattutto riguardo al modulo: in un momento simile e in una sfida delicata meglio toccare poco o nulla.

COME ARRIVA LA SPAL - Lo stesso Pasquale Marino ha confermato il momento delicato: "Dovremo cercare di fare una prestazione che ci possa consentire di arrivare ai tre punti. Ci proveremo. Ci sarà da fare attenzione perché il campionato è difficile e molte squadre si sono attrezzate". Dopo 8 vittorie consecutive tra campionato e coppa, la compagine biancazzurra ha rimediato un ko contro il Cittadella e un punto nella sfida col Chievo. L'obiettivo è quello di vincere una sfida pesante anche per via di eventuali scontri diretti al termine del campionato: missione improbabile, ma non impossibile, anche perché l'infermeria si è svuotata. Out Viviani, Berisha e Valoti, ma per il resto saranno tutti a disposizione in un match davvero complessa.