Serie B, Venezia-Trapani: il treno salvezza passa dal Penzo

Punti pesanti in chiave salvezza quelli in palio questo pomeriggio (ore 15) al Penzo dove nella ventunesima giornata del campionato di Serie B il Venezia ospita il Trapani- Sfida inedita tra due squadre separate in classifica da cinque punti: 23 quelli conquistati fin qui dai lagunari, quintultimi, 18 per i siciliani che occupano il penultimo posto. Nel match di andata il Venezia si impose di misura sbancando il Provinciale con una rete di Bocalon, poi ceduto al Pordenone.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Porta blindata da 250 minuti per la squadra di Dionisi, reduce dal pareggio senza reti sul campo della Cremonese che ha permesso di allungare la mini serie positiva (quattro punti nelle ultime due partite). Tante assenze per il tecnico arancioneroverde: a centrocampo non ci saranno gli infortunati Vacca, Fiordilino e Maleh. In difesa out Casale mentre Di Mariano non è stato convocato perchè in procinto di trasferirsi al Vicenza. Tornano a pieno regime Zuculini e Lollo. Possibile l'impiego dal 1' di Molinaro con Ceccaroni centrale. Sulla trequarti confermato Aramu, alle spalle delle punte Capello e Montalto.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Ripetere la grande prestazione con l'Ascoli. Questo l'auspicio espresso in conferenza stampa da Castori che punta a dare continuità alla bella vittoria dell'ultimo turno per risalire la china. Il tris rifilato ai bianconeri ha ridato un po' di ossigeno alla formazione granata che nella trasferta in terra veneta potrà contare sui nuovi acquisti Odjer e Kupisz mentre, insieme al Ds Nember, hanno salutato anche Dini e Golfo, in direzione Avellino e Potenza. Nell'ormai collaudato 3-5-2 disegnato dall'esperto allenatore marchigiano saranno ancora Biabiany e Pettinari a formare il tandem offensivo.