Serie B, Venezia-Vicenza: derby veneto già alla prima

Ricomincia la Serie B. La nuova stagione vede il ritorno tra i cadetti del Vicenza. La squadra di Di Carlo esordirà al Penzo di Venezia con i lagunari di Zanetti. Un derby tutto veneto per partire subito alla grande in questa nuova annata calcistica. I confronti ufficiali a Venezia sono 25: in bilancio 10 successi arancioneroverdi (ultimo 2-1 nella serie C 2014/15), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2003/04) ed 11 vittorie biancorosse (ultima 2-1 nella serie B 2002/03). L’ultimo pareggio al “Penzo”, 11 settembre 2003, 1-1 in B con le reti di Maurizio Rossi per i padroni di casa e Tamburini per gli ospiti, è coinciso con l’unica volta, prima di oggi, che Venezia-Vicenza è stata in calendario alla prima giornata di campionato. Tra Paolo Zanetti e Domenico Di Carlo sfida tecnica inedita. Zanetti ex di giornata: dal gennaio 2001 al giugno 2003 è stato giocatore del Vicenza, sommando 50 presenze ed 1 rete in partite ufficiali. Calcio d'inizio alle ore 16.00. L'arbitro sarà Meraviglia della sezione di Pistoia.

COME ARRIVA IL VENEZIA.- Venezia in gol al “Penzo” da 7 partite di fila contro il Vicenza, 9 gol totali nel periodo ed ultimo digiuno nello 0-0 del 6 marzo 1994, in serie B. Sarà 4-3-3 per il Venezia con Di Mariano, Forte (nuovo acquisto, autore di 17 reti nella scorsa stagione con la Juve Stabia) e Bocalon possibile tridente offensivo.

COME ARRIVA IL VICENZA - Vicenza imbattuto in campionato, nel momento del lockdown, da 14 partite di fila, con 10 successi e 4 pareggi. Ultimo k.o. nello 0-1 al “Menti” dal Padova del 3 novembre scorso. Vicenza senza gol in serie B da 301’: ultima rete firmata Esposito al 59’ di Verona-Vicenza 3-2 del 1 maggio 2017, da cui si contano i residui 31’ del “Bentegodi” e le 3 gare finali della stagione 2016/17, 0-1 in casa dalla Ternana, 0-2 a Cittadella e 0-1 al “Menti” dallo Spezia. 4-4-2 per i biancorossi con Gori e Guerra coppia d'attacco.