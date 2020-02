vedi letture

Serie B, Venezia-Virtus Entella: lagunari contro il tabù "Penzo"

Calcio d'inizio alle ore 15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Punti pesanti in palio allo stadio "Penzo" di Venezia, dove i padroni di casa ospitano la Virtus Entella nella sfida valevole per la 24a giornata di Serie B. I lagunari hanno interrotto la striscia positiva di quattro risultati utili con la sconfitta interna contro il Frosinone, ripiombando in zona play-out. L'ultima vittoria casalinga per i ragazzi di Dionisi risale addirittura a novembre (1-0 ai danni del Livorno). La Virtus Entella ha ritrovato il successo nell'ultimo turno (2-0 contro il Pescara) dopo tre partite con soli due punti raccimolati. Vittoria che ha permesso ai liguri di salire all'ottavo posto a sole tre lunghezze dal terzetto alle spalle della capolista Benevento, composto da Crotone, Spezia e Frosinone. Sarà il signor Daniel Amabile di Vicenza a dirigere il match; calcio d'inizio alle ore 15.

COME ARRIVA IL VENEZIA - L'unico recupero è quello di Montalto che rientra nella lista dei convocati. Probabile la riconferma degli stessi uomini sconfitti a domicilio dal Frosinone; unico ballottaggio in mezzo al campo dove Maleh insidia Firenze per una maglia da titolare. Difesa a 4 davanti a Lezzerini composta da Lakicevic, Modolo, Cremonesi e Ceccaroni, con Fiordillino e Lollo a completare la linea mediana. In avanti solito terzetto composto da Aramu, Capello e Monachello. Mister Dionisi si è così espresso in conferenza pre-match: "Domani sarà una partita difficile perchè l’Entella costruisce molto sugli errori degli avversari ed è brava a sfruttare gli episodi. Sicuramente non siamo dove avremmo voluto essere e dove avremmo meritato. Vogliamo di più dalla classifica e dovremo meritarci una posizione migliore sul campo".

COME ARRIVA L'ENTELLA - Torna a disposizione Schenetti dopo aver scontato i tre turni di squalifica infertigli dopo la gara di Livorno, ma dovrebbe accomodarsi in panchina. Abbondanza in mezzo al campo, ma dovrebbe essere riproposto il trio formato da Settembrini, Paolucci e Mazzitelli. Tra i pali ci sarà Contini; linea a quattro di difesa composta da Coppolaro, Pellizzer, Chiosa e Sala. Ancora dal 1' i neo acquisti Dezi e Rodriguez, intoccabile la "zanzara" De Luca. Queste le parole di mister Roberto Boscaglia sulla trasferta di Venezia: "Veniamo da una bella vittoria e dobbiamo cercare di dare continuità. Andiamo a Venezia con la consapevolezza di poter fare una grande partita contro una squadra che rispettiamo e che occupa una posizione in classifica che non rispecchia i suoi reali valori. Sarà una sfida piena di insidie, aperta ad ogni risultato".