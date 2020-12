Serie B, Vicenza-Ascoli: punti pesanti in palio al "Romeo Menti"

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 14. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Terza gara in sette giorni per le squadre di Serie BKT, un calendario che proseguirà con questo ritmo fino alla sosta di Gennaio. Dopo i due anticipi di ieri, si completa oggi la 13ªgiornata di campionato e tra i match in programma c'è la sfida del "Romeo Menti" tra i padroni di casa del Vicenza e l'Ascoli. Biancorossi mai vittoriosi tra le mura amiche in questo campionato (quattro pareggi in altrettante gare) e reduci dalla pesante sconfitta per 3-0 nel derby veneto sul campo del Cittadella. Stesso punteggio nella débâcle casalinga contro il Cosenza per i marchigiani e quarta battuta d'arresto negli ultimi cinque incontri disputati. La classifica premia il Vicenza, due punti sopra la zona retrocessione ma con una partita da recuperare. Ascoli penultimo e con assoluta necessità di interrompere la striscia negativa per evitare di perdere troppo contatto con le avversarie nella corsa alla salvezza. La gara di oggi pomeriggio diviene perciò un appuntamento da non fallire per entrambre le squadre. Calcio d'inizio alle ore 14, fischia il sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

COME ARRIVA IL VICENZA - La gara contro l'Ascoli e la prossima contro la Reggina diventano fondamentali per provare lo scatto in avanti in classifica e il tecnico Domenico Di Carlo ha più volte sottolineato l'importanza della sfida contro i marchigiani in conferenza pre-match. Il tecnico di Cassino recupera Pasini e ritrova Dalmonte e Gori dopo il turno di squalifica scontato nel derby di martedì. Probabile arrivederci al 2021 per Nalini, Vandeputte, Pontisso e Ierardi, mentre Beruatto proverà ad essere disponibile martedì contro la Reggina. Sicuri i rientri di Padella e Meggiorini dal 1', dubbi invece su chi sarà scelto per affiancarli in difesa e in attacco: dovesse riposare Cappelletti sarà ancora Bizzotto (in vantaggio su Pasini) ad essere schierato come centrale nella retroguardia biancorossa, mentre Jallow potrebbe cedere il posto di partner del bomber ex-Chievo a uno tra Longo e Marotta. Bruscagin e Guerra andranno a formare la catena di destra, con Barlocco e Dalmonte sulla sinistra. A centrocampo possibile che sia capitan Cinelli a tirare il fiato, lasciando spazio alla coppia Rigoni-Da Riva. In porta, infine, non è da escludere un avvicendamento tra Perina e Grandi.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Acque decisamente agitate in casa Ascoli, in piena crisi di risultati anche dopo l'esonero di Valerio Bertotto e alle prese con una ricostituzione societaria che ha visto nella giornata di giovedì l'ufficializzazione di Ciro Polito come nuovo direttore sportivo del Picchio dopo il sollevamento dall'incarico di Giuseppe Bifulco. Per la trasferta in Veneto, Delio Rossi recupera Quaranta, Cangiano e Vellios ma dovrà ancora fare a meno degli infortunati Malle e Kragl, nonché del terzino marocchino Amine Ghazoini, convocato in Nazionale Under 20. Assenti per squalifica il capitano Riccardo Brosco, alla quinta sanzione disciplinare subita nella gara contro il Cosenza, e Dean Lico, stangato dal Giudice Sportivo con tre giornate di stop "per avere, al 47° del secondo tempo, calciato con violenza il pallone sul volto di un avversario che si trovava a terra". Oltre a Brosco, il tecnico emiliano deve anche fare i conti con gli acciacchi di Spendlhofer: in preallarme Corbo per fare coppia con Avlonits al centro della difesa, qualora l'austriaco non dovesse farcela. In porta Leali, Pucino e Sini dovrebbero essere riconfermati sulle fasce, così come Saric e Cavion in mediana. Dovesse essere schierato titolare il rientrante Cangiano, probabile sia Sabiri ad arretrare sulla linea dei centrocampisti, con il classe 2001 schierato a sinistra nel tridente con Chiricò e Bajic. L'alternativa è l'avanzamento del centrocampista tedesco (in vantaggio su Pierini e Tupta) in attacco e l'inserimento di uno tra Gerbo, Eramo o Buchel in mezzo al campo.