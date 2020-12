Serie B, Vicenza-Cosenza: Di Carlo si affida a Dalmonte, qualche dubbio per Occhiuzzi

vedi letture

Dopo oltre un mese il Vicenza torna di scena allo stadio Menti, dove ospiterà il Cosenza per il secondo posticipo domenicale della 10° giornata di Serie B. I biancorossi si erano visti costretti a saltare l'ultimo turno casalingo, in programma lo scorso 21 novembre contro il Chievo, a causa di diverse positività al Covid-19 riscontrate tra i giocatori, chiedendo quindi il rinvio. Nella gara di questa sera la squadra di Di Carlo se la vedrà con il Cosenza, reduce da una sconfitta non priva di recriminazioni contro la Salernitana, segnata anche da un episodio controverso in occasione della sostituzione di Ba. Il ricorso presentato dai calabresi al Giudice Sportivo è stato respinto, confermando la sconfitta per 0-1 e la squalifica di Ba, la cui prima ammonizione veniva comminata proprio nel momento dell'ingresso in campo, non ancora autorizzato dal quarto uomo. I Lupi sono quindi rimasti fermi a quota 8 punti, in coabitazione con lo stesso Vicenza, a +1 sulla zona play-out.

COME ARRIVA IL VICENZA - Le due gare esterne giocate dopo il rinvio, contro Empoli e Monza, entrambe terminate in pareggio, hanno dato fiducia ai veneti, che sperano di sfruttare il fattore campo per centrare finalmente la prima vittoria casalinga in campionato. Anche dall'infermeria arrivano buone notizie: la società ha fatto sapere che l'infortunio riportato da Pontisso è risultato essere meno grave del previsto, senza lesioni dei legamenti, mentre chi era in dubbio ha dato risposte positive durante gli ultimi allenamenti. Restano ai box Vandeputte, Ierardi e Nalini. Mister Di Carlo dovrebbe affidarsi ad un minimo di turnover per non sovraccaricare chi ha messo insieme più minuti nelle gare recenti. In attacco si va verso il ritorno da titolare di Meggiorini, con Dalmonte ad ispirare sulla fascia sinistra e Da Riva confermato al centro. La difesa dovrebbe ricalcare quella vista contro il Monza, con Perina in porta ed il solo Bruscagin in dubbio.

COME ARRIVA IL COSENZA - L'incoraggiante vittoria dello Stirpe contro il Frosinone non ha avuto seguito nella gara interna con la capolista Salernitana, lasciando il Cosenza, al pari degli avversari biancorossi, ancora a secco di vittorie interne. Tra i punti di forza della formazione di Occhiuzzi c'è però la tenuta difensiva: la linea a tre composta da Legittimo, Idda e Tiritiello (in ballottaggio con Schiavi) è la terza meno battuta del campionato, con solo 8 reti subite. Per affrontare il Vicenza, il tecnico dei Lupi si affiderà al centrocampo a quattro con la coppia Sciaudone-Bruccini in mediana e sulle fasce Vera e Bittante, con Corsi e Bouah possibili alternative. Qualche dubbio in più per quanto riguarda il reparto d'attacco: è probabile che si rivedrà il tridente delle ultime due gare, ma Sacko potrebbe avere una chance dal primo minuto, così come Gliozzi. Non saranno a disposizione Petre e Kone, infortunati, e lo squalificato Ba.