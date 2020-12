Serie B, Vicenza-Entella: squadre a caccia di conferme, vittoria unico obiettivo

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 18. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Ultima gara dell'anno per le formazioni di Serie BKT, impegnate, quest'oggi, nella 16ª giornata del campionato cadetto. Nella cornice dello stadio "Romeo Menti", Vicenza e Virtus Entella si affrontano in un match che potrebbe segnare un punto di svolta per entrambe, nel bene e nel male: da una parte i padroni di casa, vogliosi di riscattare la sconfitta subita al "Via del Mare" di Lecce e decisi a mettersi a distanza di sicurezza dalla zona calda di classifica, distante due sole lunghezze ma con una partita da recuperare. Dall'altra i diavoli neri di Chiavari, rinvigoriti dal primo successo in stagione ottenuto ai danni del Pescara e chiamati a dare continuità a risultati fin qui decisamente al di sotto delle aspettative, scongiurando il rischio di accumulare troppo distacco con le dirette concorrenti alla salvezza. Calcio d'inizio alle ore 18, arbitra il sig. Alberto Santoro della Sezione di Messina.

COME ARRIVA IL VICENZA - Nonostante la battuta d'arresto sul campo del Lecce, i veneti continuano a galleggiare in una zona di classifica relativamente tranquilla, collocandosi a due lunghezze dalla zona play-out e a quattro dalla zona retrocessione. Vincere oggi acquisirebbe una duplice valenza: risalire la classifica verso posizioni più nobili e, allo stesso tempo, scavare un solco profondo con una diretta concorrente alla permanenza nella categoria. Domenico Di Carlo ritrova Longo dopo il turno di squalifica scontato contro i salentini ma deve ancora fare a meno di Bruscagin, Nalini, Vandeputte, Pontisso e Ierardi. Possibile chance dal 1' per Beruatto a destra nella linea a quattro di difesa davanti a Grandi, con Cappelletti spostato al centro con Padella e ballottaggio Barlocco-Bizzotto sull'out di sinistra. Quasi certo il ritorno in mediana di Cinelli, che a sorpresa potrebbe essere affiancato da Scoppa con Rigoni e Da Riva entrambi in panchina. Guerra insidia Zonta per il ruolo di ala destra, Dalmonte dovrebbe essere riconfermato a sinistra, in caso contrario pronto Giacomelli. Ancora fiducia ad Alessandro Marotta in attacco dopo il gol messo a segno contro il Lecce, primo del suo campionato. L'ex Catania farà coppia con Meggiorini, Jallow nuovamente verso l'esclusione dall'11 titolare.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Dopo i segnali incoraggianti contro Pordenone e Salernitana, i liguri hanno finalmente trovato la via della vittoria imponendosi nettamente sul Pescara per 3-0: un successo tanto importante quanto insufficiente in termini di classifica per i liguri, ancora ultimi a sette lunghezze di distanza dalla quota salvezza. Diventa fondamentale, quindi, dare concretezza alle avvisaglie benauguranti dell'ultimo periodo e provare a ridurre il gap con le dirette concorrenti. Per la trasferta in Veneto, il tecnico Vincenzo Vivarini potrebbe riproporre in blocco la squadra che ha schiantato gli abruzzesi tre giorni fa: l'unico cambio potrebbe essere l'inserimento di Brunori al posto di Mancosu nel tandem offensivo completato da Giuseppe De Luca, giunto a quota 100 presenze con la maglia dei diavoli neri. Alle loro spalle confermato Schenetti da trequartista, davanti alla linea mediana formata da Koutsoupias, Paolucci e Settembrini. In porta Russo, sorretto da una linea a quattro di difesa composta da Coppolaro, Chiosa, Poli e Pavic. Non è escluso che il tecnico abruzzese possa apportare altre rotazioni: in pre-allarme Cleur e Costa per far rifiatare i terzini, così come Cardoselli, Crimi e Nizzetto a centrocampo.