Serie B, Vicenza-Pisa: al Menti è già scontro diretto per la salvezza

Calcio d'inizio alle ore 16.00.

La Serie B torna in campo oggi pomeriggio per la sesta giornata. Al Menti (calcio d’inizio alle ore 16) si gioca già uno scontro diretto per la salvezza che vedrà protagoniste Vicenza e Pisa, entrambe alla ricerca della prima vittoria. Tre pareggi e due ko fin qui per i toscani, terzultimi a quota 3. Due pareggi e due ko per i berici, un gradino sotto in classifica, che però devono recuperare la partita con il Monza, rinviata a data da destinarsi per Covid. Nei 14 precedenti ufficiali in terra veneta 7 successi dei padroni di casa (l’ultimo dei quali nella stagione 2016/17), 3 pareggi e 4 vittorie ospiti.

COME ARRIVA IL VICENZA – Brucia la sconfitta subita sabato scorso dalla Spal dopo una gara ben giocata dagli uomini di Di Carlo, per due volte in vantaggio e poi caduti in pieno recupero sul calcio di rigore trasformato da Castro. Mercoledì è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Udinese (3-1), occasione nella quale il tecnico biancorosso ha attuato un robusto turnover. Non ci saranno grosse novità nell’undici di partenza rispetto a quello visto all’opera al Mazza. Gli unici due ballottaggi riguardano centrocampo e attacco, con Rigoni e Longo a insidiare la titolarità di Cinelli e Gori. Ierardi e Scoppa sono gli unici indisponibili.

COME ARRIVA IL PISA – D’Angelo può contare sull'intera rosa, fatta eccezione per il secondo portiere Leonardo Loria. Recuperato Siega, infortunatosi alla caviglia destra durante il riscaldamento pre-match di Coppa Italia con la Virtus Entella, perso 3-1 dai nerazzurri. Quello di Chiavari è stato il secondo stop consecutivo in trasferta dopo quello di Empoli in campionato. Per dare maggior stabilità al reparto arretrato (12 reti subite nelle 4 sfide giocate fuori casa) si valuta la possibilità di tornare alla difesa a tre. L’opzione più probabile resta però la conferma del 4-3-1-2, col ritorno dal 1’ di Varnier in difesa e Vido in attacco, al fianco di Marconi.