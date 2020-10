Serie B, Vicenza-Pordenone: punti importanti in ballo al Menti

18esima contro 15esima, zero punti contro uno. Sarà tanto, tanto interessante scoprire gli altri lati - ancora nascosti - di Vicenza e Pordenone al Romeo Menti. I ramarri, infatti, arriveranno alla sfida di terra veneta forti di un vigoroso 3-0 rifilato al Casarano in Coppa Italia, con i padroni di casa biancorossi che hanno invece sconfitto la Pro Patria per 3-2. Una gara che offrirà spunti importanti sia da una parte che dall'altra, per capire quanto ancora bisognerà aspettare per vedere le due formazioni al massimo del loro potenziale.

COME ARRIVA IL VICENZA - Biancorossi che, come visto già contro la Pro Patria, dovrebbero affidare i pali all'ex Cosenza Perina. Tanta l'abbondanza in attacco, con Gori che potrebbe essere affiancato da uno tra Dalmonte - in dubbio e che potrebbe a sua volta scalare esterno di centrocampo o d'attacco -, Guerra o il neo-arrivato Jallow. Confermato il blocco difensivo, a centrocampo Pontisso si candida ancora come titolare dopo aver suscitato buone impressioni a Venezia.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Il pari di Lecce ci ha regalato un Pordenone rinnovato il giusto in ogni reparto, senza perdere le certezze assolute degli ultimi turni dello scorso campionato. Rossetti e Calò sembrano certi di un posto a centrocampo, così come Diaw che verrà affiancato da uno tra Ciurria, Butic o Mallamo. Gavazzi possibile sorpresa sulla trequarti, in difesa la collaudata accoppiata Barison-Camporese al centro.