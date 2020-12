Serie B, Vicenza-Reggina: Giacomelli titolare, Baroni senza attaccanti a disposizione

Un dicembre pieno zeppo di impegni, la Serie B non si ferma ed è già tempo di turno infrasettimanale. Al Menti torna la sfida tra Vicenza e Reggina per la giornata quattordici di un campionato aperto ad ogni risultato. Partiamo dai biancorossi di Mimmo Di Carlo che hanno assorbito la sconfitta pesante contro il Cittadella per vincere in casa l'ultima contro l'Ascoli, un risultato che proietta i veneti a quota quindici con uno sguardo non troppo lontano sia da playout che playoff ma con una gara ancora da recuperare. Lo stesso Vicenza ha pagato il problema Covid ma si è rimesso in marcia per sorprendere, questo l'obiettivo senza troppi proclami. Di contro una squadra che di proclami, da parte dei quadri societari, ne ha fatti tanti in estate per poi misurarsi con la crudele realtà della serie cadetta. Il primo a pagare a caro prezzo lo scotto della categoria è stato Mimmo Toscano, esonerato il tecnico autoctono per far posto all'esperto Marco Baroni che non ha potuto fare miracoli con soli due giorni di lavoro come dimostrato con la sconfitta con il Cittadella. Problemi di condizione, psicologici e tante assenze che hanno fatto piombare gli amaranto in zona retrocessione.

COME ARRIVA IL VICENZA - Qualche dubbio di formazione per Mimmo Di Carlo che rispolvera nuovamente dal primo minuto Stefano Giacomelli, il capitano dei biancorossi come con il Cittadella dovrebbe essere schierato sulla corsia destra per dare un po' di respiro a Guerra con Dalmonte sul versante opposto. In attacco tutta da valutare la presenza di Meggiorini, se l'ex Chievo non partirà dal primo minuto è pronto Samuele Longo al fianco di Lamin Jallow. In difesa sicuro assente Bruscagin, il duttile Zonta quindi sarà dirottato nel ruolo di terzino destro che ha già ricoperto in questa stagione.

COME ARRIVA LA REGGINA - Marco Baroni fa la conta dei disponibili, squadra falcidiata dagli infortuni quella amaranto e praticamente senza attacco. L'unica punta a disposizione è Nikola Vasic, attaccante che non ha di certo impressionato in questa prima parte di stagione. Fuori invece Lafferty, Denis, Menez ed il lungodegente Charpentier. Alle spalle dello svedese ci sarà il rientro di Nicola Bellomo dalla squalifica. In difesa si rivede Cionek che andrà a prendere il posto di Stavropoulos mentre sulla corsia destra ritorna Mario Situm. Assente il bomber Liotti per via dell'espulsione rimediata con il Cittadella, a sinistra spazio per l'adattato Gabriele Rolando.