Serie B, vince il Venezia sullo Spezia. Pari per Pescara e Palermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono concluse le prime gare relative al primo turno di Serie B. Cremonese e Pescara hanno impattato per 1-1 allo Zini, con gol di Castrovilli e Mancuso in pieno recupero per gli ospiti. Il Venezia si è invece imposto 1-0 sullo Spezia: decisivo il gol messo a segno allo scadere nel primo tempo da Bentivoglio. 0-0, infine, tra Salernitana e Palermo.