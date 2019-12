Serie B, vincono Ascoli, Entella e Frosinone. Venezia-Spezia finisce 0-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo vittorie interne, e un pareggio, nelle gare del pomeriggio di Serie B. La Virtus Entella batte l’Empoli con un netto 2-0 che matura nel finale di primo tempo quando Morra prima e Manuel De Luca poi piegano la resistenza della squadra di Muzzi che nella ripresa resta anche in 10 per l’espulsione di Balkovec. Stesso risultato per il Frosinone che ha la meglio sul Pescara in uno dei match clou della giornata. Grande protagonista Dionisi che prima sforna l’assist per il vantaggio di Maiello e poi chiude la gara nel recupero del secondo tempo. È il solito Scamacca, uomo mercato molto appetito in A e all’estero, a regalare invece la vittoria all’Ascoli contro il Cittadella: il centravanti del Sassuolo segna al 51° il gol partita. 0-0 invece a Venezia fra i lagunari, che non vincono in casa da inizio novembre, e uno Spezia coriaceo che chiude in 10 per l’espulsione di Maggiore al 67°.

Questi risultati e marcatori del pomeriggio:

16^ Giornata

Giocata ieri

ChievoVerona-Juve Stabia 2-3 (26° Rigione, 32° Pucciarelli; 49° Addae, 76° rig., 90° rig. Forte)

Sabato 14/12

Ascoli-Cittadella 1-0(51° Scamacca)

Virtus Entella-Empoli 2-0 (39° Morra, 40° M. De Luca)

Frosinone-Pescara 2-0(64° Maiello, 90° Dionisi)

Venezia-Spezia 0-0

Livorno-Benevento ore 18:00

Domenica 15/12

Cosenza-Pordenone

Cremonese-Perugia

Salernitana-Crotone 21:00

Lunedì 16/12

Trapani-Pisa 21:00