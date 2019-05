Serie B, vincono Palermo e Spezia. Pari prezioso per il Venezia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto rimandato all’ultima giornata per decidere chi accompagnerà il Brescia in Serie A senza passare dai play off. I lombardi con il pareggio senza reti in casa della Cremonese hanno intanto conquistato il primo posto in classifica matematicamente. Vince invece il Palermo in casa dell’Ascoli rimandando all’ultima giornata il verdetto sul secondo posto che ora vede il Lecce con appena un punto di vantaggio sui siciliani: apre le marcature Moreo al 60°, pareggio immediato dei bianconeri con Addae prima che all’86° Haas metta la firma sulla vittoria rosanero. Vittoria importante in chiave play off per lo Spezia che con un gol per tempo – Galabinov e Bidaoui – regola il Crotone portando a 4 i punti di vantaggio sul Cittadella nono in classifica. Pareggio prezioso per il Venezia contro il Pescara: veneti sotto due volte – 21° Brugman e 75° Mancuso – ma capaci di rimontare entrambe le volte grazie a Domizzi che realizza una doppietta dagli 11 metri. Con questo punto il club lagunare supera il Foggia in classifica ed è virtualmente ai play out.

Serie B, la 37^ giornata:

Ascoli-Palermo 1-2 (63° Addae; 60° Moreo, 86° Haas)

Cremonese-Brescia 0-0

Spezia-Crotone 2-0 (25° Galabinov, 81° Bidaoui)

Venezia-Pescara 2-2 (30° Rig., 90° Rig. Domizzi; 21° Brugman, 75° Mancuso)

Cittadella-Hellas Verona 18:00

Benevento-Padova domani ore 15

Livorno-Carpi domani ore 15

Salernitana-Cosenza domani ore 21

Foggia-Perugia lunedì ore 21