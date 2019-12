Serie B, Virtus Entella-Empoli: Muzzi sfida Boscaglia

Roberto Muzzi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Comunale di Chiavari, nella sedicesima giornata del campionato di Serie B, si sfidano questo pomeriggio (ore 15) Virtus Entella (22) ed Empoli (21). Settimo confronto in terra ligure tra le due squadre, separate in classifica da un solo punto. Nei sei precedenti perfetto equilibrio con due vittorie dei padroni di casa, due pareggi e altrettanti successi toscani, l’ultimo dei quali nella stagione 2017/18 (2-3).

COME ARRIVA L’ENTELLA – La seconda vittoria consecutiva, ottenuta sul campo del Pisa, ha dato slancio al gruppo di Boscaglia. Fuori casa i Diavoli Neri non vincevano dalla seconda giornata quando espugnarono lo Zini di Cremona. Senza gli squalificati Eramo e Giuseppe De Luca, non dovrebbe variare comunque l’assetto tattico. Nel 4-3-1-2 disegnato dal tecnico siciliano i dubbi maggiori riguardano l’attacco dove Manuel De Luca, Mancosu e Morra si contendono due maglie. Rientra dalla squalifica Pellizzer, che affiancherà Chiosa al centro della difesa. In mediana ballottaggio tra Coulibaly e Toscano.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Il gol allo scadere di La Gumina contro l’Ascoli ha riportato un po’ di tranquillità in casa azzurra. Dopo il novembre nero (tre sconfitte ed un pareggio) è arrivato il primo successo della gestione Muzzi. Adesso l’obiettivo è ritrovare la continuità per scalare posizioni. Nessun recupero dall’infermeria: non ci saranno gli infortunati Antonelli, Romagnoli, Gazzola, Polvani e Moreo. Lo schieramento sarà a specchio, con possibili variazioni a gara in corso. Poche novità per quanto riguarda gli interpreti: una di queste potrebbe essere il ritorno di Stulac in cabina di regia.